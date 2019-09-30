Mesut Özil için müthiş kiralama formülü!

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gerek bitmek bilmeyen sakatlıkları gerekse de yüksek maaşı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı. 30 yaşındaki 10 numaranın Topçular'dan ayrılacağına yönelik haberlere her geçen gün bir yenisi daha artarkan Ada basını, söz konusu iddialara yeni bir boyut kazandırdı.

Daily Mirror gazetesi, Arsenal yönetiminin haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumundaki yıldız ismi Ocak ayında kiralamayı düşündüğünü ve bunun için de maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazdı. Haberde yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine geldiği de hatırlatılan Mesut'un menajer Unai Emery'nin planlarında yer almadığı belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler