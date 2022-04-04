Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Acun Ilıcalı'nın takımına geçeceği iddia edildi. Ancak bu gelişme henüz doğrulanmadı.

MESUT ÖZİL'E ACUN ILICALI KANCASI

Sarı-lacivertli ekibe imza attığı günden beri performansı tartışma konusu olan Mesut Özil, son olarak kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe ile 2024'e kadar mukavelesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için Alman basını, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Buna göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Mesut'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı ve ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak bu temaslar her iki kulüp tarafından henüz doğrulanmadı.

MESUT ÖZİL İLE ARALARI ÇOK İYİ

Hull City, bundan bir süre önce Fenerbahçe forması giyen Allahyar'la anlaşmıştı. Zajc'ın ismi de uzun süre İngiliz ekibiyle anılmıştı. Mesut konusunda ise Acun Ilıcalı faktörü bulunuyor.

Ünlü televizyoncunun, tecrübeli futbolcuyla arası çok iyi ve birebir görüşmelerde onu ikna edebileceği belirtildi. Mesut'un menajeri ise geçtiğimiz günlerde oyuncusunun Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söylemişti. (Akşam)