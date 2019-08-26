Mesut Özil hakkındaki transfer dedikoduları yeniden alevlendi!

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının dün Premier Lig'in üçüncü haftasında Liverpool'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı. Yıldız ismin herhangi bir sakatlığının bulunmamasına rağmen zorlu deplasmana götürülmemesi Topçular'dan ayrılacağına yönelik dedikoduları yeniden alevlendirdi.

Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Arsenal kulübünün haftalık 350 bin sterlinlik maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi hâlinde dünyaca ünlü 10 numaranın başka bir takıma kiralanabileceğini yazdı. Haberde 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Inter, Borussia Dortmund ve Valencia'nın bulunduğu öne sürüldü. Mesut'un adı, son olarak MLS ekiplerinden DC United ile birlikte anılıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler