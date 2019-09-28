Mesut Özil hakkında dev transfer iddiası! Türkiye...

Arsenal'da bu sezon yalnızca 2 maçta forma şansı bulabilen Mesut Özil, bitmek bilmeyen sakatlıkları ve sergilediği kötü performansla uzun bir süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı. İtalyan basını ise haftalık 350 bin sterlin kazanan 30 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiasına yer verdi.

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, Arsenal yönetiminin menajer Unai Emery'nin planlarında yer almayan Türk asıllı Alman oyuncuyu satış listesine koyduğunu öne sürerken 10 numara mevkiinde forma giyen futbolcuyla Türkiye, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı kulüplerin ilgilendiğini yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler