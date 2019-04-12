Mesut Özil gönülleri fethetti!

Görme engelli minik Arsenal taraftarı Mikey, Mesut Özil ile bir araya geldi ve hayalini gerçekleştirdi.

12 Nisan 2019, Cuma 20:40 Son Güncelleme:
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Mesut Özil gönülleri fethetti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Mesut Özil, görme yetisini kaybeden küçük hayranıyla bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından buluşmanın görüntülerini paylaşan Türk asıllı Alman futbolcu, ender görülen bir rahatsızlık sonucu Mikey isimli hayranının gözlerinin görmediğini ancak bu durumun onu futbol oynamaktan alıkoyamadığını kaydetti.


30 yaşındaki Mesut Özil, Mikey’nin hayallerinin peşinden gideceğine inandığını yazdı.

Mesut Özil’in paylaştığı görüntüde, Mikey’nin elleriyle yıldız futbolcunun yüzüne ve saçlarına dokunarak iletişim kurması yer alıyor.

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