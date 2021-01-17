Mesut Özil geliyor, Perotti yakında yolcu

Sarı-Lacivertliler'de, Mesut Özil'in gelişiyle ilk ayrılık da belli olacak. Sezon başında Roma'dan bonservis bedeli olmadan alınan ancak geçmiş sakatlıkları sebebiyle maç başı anlaşılan Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesi feshedilecek. Fenerbahçe adına 4 maçta oynayan ve 29 Kasım 2020'deki Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan Perotti, yaklaşık 1.5 aydır futboldan uzak. Ameliyat olması gereken Arjantinli oyuncuyla gelecek hafta içi de yolların ayrılması planlanıyor.