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Mesut Özil, Gaziantep FK maçında nasıl oynadı?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Fenerbahçe adına sahanın en iyi olan Mesut Özil'in performansını haberimizde...

14 Aralık 2021, Salı 02:07 Son Güncelleme:
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Mesut Özil, Gaziantep FK maçında nasıl oynadı?

Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe , sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Lider Trabzonspor 'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremeyen sarı lacivertliler puan farkını 9'a indirme şansını kullanamadı.

Fenerbahçe, 3-2'lik yenilginin ardından 27 puanla 5. sırada kaldı. 

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil takımı adına dikkat çeken isim oldu.

İşte Mesut Özil'in Gaziantep FK performansı;

Gol: 1

Asist: 1

İsabetli pas: 42/47

Pas isabeti: (89%)

Kazanılan ikili mücadele 7 (4)

Top çalma: 1



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