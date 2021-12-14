Mesut Özil, Gaziantep FK maçında nasıl oynadı?

Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe , sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Lider Trabzonspor 'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremeyen sarı lacivertliler puan farkını 9'a indirme şansını kullanamadı.
Fenerbahçe, 3-2'lik yenilginin ardından 27 puanla 5. sırada kaldı.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil takımı adına dikkat çeken isim oldu.
İşte Mesut Özil'in Gaziantep FK performansı;
Gol: 1
Asist: 1
İsabetli pas: 42/47
Pas isabeti: (89%)
Kazanılan ikili mücadele 7 (4)
Top çalma: 1