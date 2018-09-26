Mesut Özil FIFA takımı kurdu, ilk transferini yaptı

Türk asıllı Alman Mesut Özil kendi FIFA takımını kurdu. Son dönemlerde futbol camiasında adı sıkça konuşulan isim, espor sektörüne ilk yatırımını yapmış oldu. Tecrübeli futbolcu kurduğu FIFA takımına Team Özil M10 ismini verdi.

Team Özil M10‘un ilk oyuncusu belli oldu. Mesut Özil ilk olarak takımına Türk asıllı Fatih “Üstun” Üstun‘u kattı. Tecrübeli oyuncu daha önce Brøndby eSport takımında yer alıyordu.

Türk asıllı Fatih Üstun ilk olarak FIFA 18’de Brøndby eSport takımına imza attı. Bu takımla birlikte birçok turnuvaya katılan tecrübeli oyuncu ilk olarak Barcelona’da gerçekleşen FUT Champions Barcelona‘da yer aldı. Bu organizasyonda ilk 32’ye girme başarısı elde eden Üstun, bir sonraki FUT Champions Manchester‘da ilk 8’e girerek büyük bir yol kat etti. Üstun bunların devamında FIFA 18 Global Series‘e katıldı ve burada da ilk 32’ye girmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu son olarak takım olarak mücadele ettikleri FIFA eClub Dünya Kupası‘na katıldı. Üstun burada takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir başarıya imza attı ve şampiyon oldu.(Playerbros)