“Çok heyecanlı ve mutluyum. Başkanımızın dediği gibi bu transfer Fenerbahçe bir rüyaydı ama benim için de bir hayaldi. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim kulüpteyim. İki taraflı bir bağlantı olacak artık. Sahada yeteneğim ile takıma faydam olacak. Umarım başarılı bir sezon geçiririz. Fenerbahçe her sezon ligi kazanmak için oynuyor. En kısa zamanda, yani bu sene şampiyonluğu da kazanacağız.”

‘Fenerbahçe daha farklı’

“Beni Fenerbahçeli yapan kimse olmadı. Fenerbahçeli yapan da kendimim aslında. Maçları seyrederken birisi Galatasaraylı, birisi Beşiktaşlı oluyordu ben Fenerbahçeli oluyordum. Hep de öyle kalacak. Son dönemlerimde büyük kulüplerde oynadım, Fenerbahçe’de de baskı olacaktır. Sahada elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe’de durum aslında daha farklı. Çünkü burası sevdiğim, çok değer verdiğim bir kulüp. Elimden geleni yapacağım.”

‘Almanya için asla oynamam’

“(Alman bir gazetecinin sorusu üzerine) Bundesliga’ya geri dönme ihtimalim yok. Keşke bu transfer daha erken olsaydı. Yine de iyi ki şimdi olmuş. Almanya Milli Takımı’nda oynamama kararım geçerli. Bir daha asla oynamam. Ben bir karar aldığım zaman, bunun geri dönüşü olmaz. (Almanya Milli Takımı’nı tercih etmesi için) O zaman öyle gerekiyordu! Geçmişte alınmış bir karar. Oldu, bitti. Burak Yılmaz’a başarılar diliyorum. İnşallah sahada kendisini ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eder.”

Ne mutlu ki Fenerbahçeli

İmza töreninde yer alan isimlerden Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferinin herkes için bir rüya olduğunu söyledi. Belözoğlu, “Mesut’a, renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe’ye hoş geldin diyorum. Mesut insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla tüm gençlere örnek olan kişi. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak inşallah. Gerçekten bizim çok iyi bir takımımız var. Mesut ile beraber çok da güçlenecek. Kupaları beraber kaldıracağız inşallah” dedi.

‘Bu üçlü daha iyi’

Emre Belözoğlu, “2010-2011 döneminde Emre Belözoğlu, Baroni ve Alex orta sahası mı? Yoksa şu anda bulunan Ozan Tufan, Gustavo ve Mesut Özil orta sahası mı daha iyi?” şeklindeki soruya ise, “Mesut benden daha zeki oyuncu ama ben de fena değildim. Alex, Fenerbahçe tarihinin görmüş olduğu en büyük oyuncu. Onu çok başka yere koymam gerekiyor. Ama samimice söyleyeyim, ben şu an ki üçlüyü daha önde görüyorum” yanıtını verdi.

Bu hikayenin başlangıcı 7 Haziran 2019'dur

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil’in transfer edilme hikayesini şu sözlerle anlattı: Bu hikayenin başlama tarihi olarak, Mesut-Amine çiftinin evlilik tarihi olan 7 Haziran 2019’u baz alıyoruz. O gün dünyaevine girdiler. O zaman tanışmıyorduk, ben düğünde yoktum. Acun Ilıcalı o zaman bir tweet attı; ‘İnşallah vatan hasretin sona erer’ diye. Binlerce taraftarın fitilini ateşledi. 20 Haziran 2019’da yaptığımız kampanya yayınında ise kıvılcım büyüdü. Bu hikayenin pek çok kahramanı oldu ama tüm bunların ötesinde Acun Ilıcalı’nın maddi ve manevi desteği oldu.”

‘Keşke ocakta gelse’

“Bir yaz günü Acun ile oturduk konuşuyoruz. ’Mesut’un sözleşmesi Ocak ayından itibaren bitiyor. Ocak ayından itibaren imzalayabilir’ dedi. Ben de keşke ocak ayında gelse diye temennide bulundum. Kasım ayında Erkut (Mesut’un menaceri Erkut Sögüt) ile görüştük. Bu konuşmanın devamında transferin olacağına daha fazla inandım. Erkut bize; ’Mesut bir gün Fenerbahçe’de oynamak istiyor. Bunu da 35-36 yaşında istemiyor. Finansal konular öncelikli değil kısa zamanda görüşmemiz lazım’ dedi.”

‘Fenerbahçe’nin büyüklüğü’

İmza töreninde söz alan ilk isim olan Ali Koç, “Mesut Özil hikayesinin başlama tarihi, aynı zamanda Mesut’un evlendiği 7 Haziran 2019’dur. Acun Ilıcalı o gün, ‘İnşallah vatan hasretin sona erer’ diye tweet attı. 20 Haziran 2019’daki kampanya yayınımızda ise kıvılcım büyüdü” dedi

“8 Aralık’ta Samandıra’da bir röportajım olmuştu bu soru soruldu. ’Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel bir rüya olur’ demiştim. O gün Samandıra’dan havalimanına geçerek Londra’ya gittik. Arsene Wenger ile görüşmemizde Mesut’u sordum, bize gelir tepeden bakar mı diye. Wenger’den o kadar olumlu geri bildirimler aldım ki teşekkür ediyorum kendisine. Telefonla Erol Bulut ile de görüştürdük. Londra’nın dışında bir arkadaşımızın evinde Mesut ile tanıştık. Mesut, çocukluğundan beri gönlündeki takımda oynama hayallerinden bahsetti ve maddi konuları sorun etmeyeceğini dile getirdi. Bugün de karşınızdayız. Tüm bu şartlar, zamanlama ve Fenerbahçe’nin büyüklüğü ile transfer gerçekleşti.”

Tarihi törene müthiş ilgi

Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye atacağı imza, dünyanın dört bir yanından takip edildi. Törene 150’den fazla basın mensubu katılım başvurusu yaptı. Ancak yer sıkıntısı nedeniyle yerli ve yabancı 116 basın mensubu katılabildi. 30 kameramanın takip ettiği tören, yabancı ülkelerde de naklen yayınlandı. Tarihi ana tanıklık etmek için Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yöneticiler, sponsor şirketlerin yöneticileri ve Mesut Özil’in eşi Amine Özil ile kızı Eda Özil de Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bulundu.

İkizlerin hayali gerçek oldu

Törenin sonunda sürpriz konuklar vardı. 2019 yılında Mesut Özil’e bir mektup yazarak Fenerbahçe’ye gelmesini ve kendilerinin kahramanı olmasını isteyen Yağız ve Koray kardeşler sahneye davet edildi. İki kardeş için hazırlanan video izlendikten sonra, minik Yağız ve Koray hayallerini gerçekleştiren Mesut ile fotoğraf çektirip imza aldı.

Göz yaşlarını tutamadı!

Mesut Özil için hazırlanan videolar gösterildi. Yıldız futbolcu, çocukluğunun anlatıldığı, memleketi Devrek’teki insanların röportaj verdiği görüntüleri izlerken duygu dolu anlar yaşadı ve göz yaşlarını tutamadı. 32 yaşındaki oyuncunun Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formaları ile attığı gollerin yanı sıra Almanya ile kazandığı 2014 Dünya Kupası da görüntüler arasında yer aldı.

45 dakikaydı 2 saat sürdü!

Tarihi imza töreni için planlanan süre 45 dakikaydı. Bunu bizzat Ali Koç söyledi. Ancak Mesut Özil’e olan yoğun ilgi nedeniyle bu süre fazlasıyla aşıldı. İmza töreni yaklaşık 2 saat boyunca devam etti. Yıldız futbolcu, sadece basın mensuplarının değil, Mohikan uygulamasına üye olan taraftarların sorduğu sorulara da yanıt verdi.