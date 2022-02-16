Fenerbahçe 'de Mesut Özil'i sevindirecek gelişme! Alman basını Löw ile Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu iddia etti. Mesut Özil ile Joachim Löw'ün yeni sezonda beraber oynama ihtimalinin yüksek olduğuna değinen Almanlar, Löw olmazsa Jorge Jesus'un Mesut'un yeni hocası olabileceğini de eklediler.

İsmail Kartal yönetiminde sezon sonuna kadar devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı sadece Türkiye'de değil Almanya'da da çok sık gündeme geliyor.

Bu merakın bir nedeni de Joachim Löw'ün Fenerbahçe teknik direktörlüğü için en güçlü adaylardan biri olması.

Alman www.derwesten.de sitesi "Yakın zamanda tekrar görüşecek miyiz?" başlığı ile verdiği haberde, Mesut Özil ile Löw'ün Alman Milli Takımı'ndan sonra yollarının yeniden kesişme ihtimalinin çok güçlü olduğunu iddia etti.

İKİ HOCA DA ŞU AN İŞSİZ

Haberde köklü Türk kulübünün Alman teknik adamı listenin ilk sırasında tuttuğu da belirtildi. Fenerbahçe için bir başka hoca adayının da Jorge Jesus olduğu ayrıntısına yar verilen haberde, iki hocanın da şu anda işsiz olduğu hatırlatıldı. (Akşam)