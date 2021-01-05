Mesut Özil-Fenerbahçe! İşte İstanbul paylaşımının perde arkası

Fenerbahçeli taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Mesut Özil geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Özil iddialarına ilişkin, ''Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya.'' açıklamasını yapmıştı. Haziran 2021'de Arsenal'dan ayrılması beklenen Mesut Özil'in, gerçek bir 10 numara arayan Fenerbahçe ile yeniden bir diriliş yaşayabileceği futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşulurken, yıldız futbolcudan sürpriz bir İstanbul paylaşımı geldi.

Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı kısa süre içinden binlerce etkileşim aldı.

Türk asıllı Alman süperstar, sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, bu gönderinin altını beğeni ve yorum yağmuruna tutarken olayın perde arkasına FANATİK ulaştı.

Önce aile sonra transfer

Eski bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Özil, şu sıralar uzun zamandır görüşmediği annesi ve kardeşleriyle vakit geçiriyor. Yıldız oyuncu, birkaç gün Almanya'da kalıp sevdikleriyle hasret giderecek ve İngiltere'ye dönecek. Özil, dönüş yapmasının ardından menajeriyle birlikte transfer sürecini değerlendirecek.

Fenerbahçe ile arasında çok ciddi bir yakınlaşma var

Arsenal’da uzun zamandır formaya hasret kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Özil'in Fenerbahçe ile arasında çok ciddi bir yakınlaşma var. Bu yakınlaşmanın mutlu sonla bitmesinin önünde hiçbir engel olmadığı gelen haberler arasında.

Özil'in takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken yeni adresi olarak Fenerbahçe ön plana çıkan kulüplerden olmuştu.

Kapsamlı ve detaylı bir sözleşme

Fenerbahçe’nin Mesut Özil rüyası sessiz ve derinden sürüyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları, Özil'e Sarı Lacivertli formayı giydirmeyi çok istiyor. Özil de Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak. Fenerbahçe, Sow transferinde olduğu gibi kulüp kasasını sarsmayacak bir hamle ile ünlü yıldıza yeniden forma giyip eski formunu kazanma şansı sunmak istiyor. Çok kapsamlı ve detaylı bir sözleşme üzerine uzlaşma çabalarının olduğu yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

'Mesut Özil iyi bir Fenerbahçeli'

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, sarı lacivertlilere transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Özil'in iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Baki, "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin." ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı ile görüşmesinde sinyali vermişti

Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında düzenlediği "Eğitime Destek Kampanyası"na telefonla bağlanan Mesut Özil, Ilıcalı'ya verdiği yanıtla futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın." sözlerine "İnşallah Acun ağabey. Her şeyin hayırlısı." yanıtını vermişti.