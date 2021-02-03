Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı

Fenerbahçe’nin tüm dünyada ses getiren transferi Mesut Özil, ilk kez Hatay maçında kadroya alınmıştı. Sarı-Lacivertli taraftarlar dün bir yandan karşılaşmayı izlerken bir yanda da gözleri kenardaki Mesut’taydı. 32 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesi sabırsızlıkla beklendi. Tecrübeli futbolcu, Thiam’la gelen ilk golde büyük sevinç yaşadı.

Erdoğan ‘Hoş geldin’ dedi

Uzun süre kenarda ısınan dünyaca ünlü yıldız oyuna girmek için kulübeye yöneldiği sırada, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan kendisine ‘Hoş geldin’ dedi. Mesut, oyuna girmek için 4. hakemin yanında bir süre bekledi. 77. dakikada tarihi değişiklik gerçekleşti. Dünyaca ünlü yıldız, dua ederek Mame Thiam’ın yerine oyuna dahil oldu. Hatayspor’un baskı kurması ve Fenerbahçe’nin yarı sahasına kapanması nedeniyle Mesut topla sadece 2 kez buluştu.

Formayı Traore kaptı

Mesut Özil, ikinci topla buluşmasında bir süre ilerledikten sonra sağdaki Ferdi Kadıoğlu’nu gördü. Ferdi’nin ortasında Billong kendi ağlarını havalandırdı. 90 dakika bitiminde Hataylı oyuncular Mesut’un forması için birbirleriyle yarıştı, kazanan Traore oldu.



