Mesut Özil Dünya Kupası favorilerini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, Katar'da bugün başlayacak 2022 Dünya Kupası öncesinde favorilerini açıkladı.

2018 yılında Almanya Milli Takımı'nı bırakan deneyimli oyuncu, "Almanya bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nın ardından kimse Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçları umursamayacaktır. Ayrıca takımda çok önemli oyuncular var." dedi ve Brezilya, Fransa, İngiltere, Arjantin'in kadrolarının gücüne dikkat çekti.

Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde:

"Çoğu insan Almanya'yı güçlü takımlardan biri olarak görmüyor. Bunun sebebi son turnuvalardaki ve Uluslar Ligi'ndeki kötü performans. Ancak bu kötü bir şey olarak görülmeyebilir. Takım, bu durumu avantaja çevirip insanların yanıldığını gösterebilir."

"Almanya bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nın ardından kimse Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçları umursamayacaktır. Ayrıca takımda çok önemli oyuncular var. Antonio Rüdiger son birkaç yılda inanılmaz gelişti ve şu an dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Leroy Sane ve Serge Gnabry'de turnuvanın kilit oyuncularından olmak için her şeye sahipler."