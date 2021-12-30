Mesut Özil başkan oluyor

Timetürk'ün haberine göre; Mesut Özil'in Çorum FK'ya talip olduğu öne sürüldü. Çorum ekibinin başkanı Fatih Özcan, Süper Lig 'den dünyaca ünlü bir ismin takıma talip olduğunu açıklamıştı.

Haberde Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Çorum FK'ya talip olduğu ve kulüp başkanlığına hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca Çorumlu takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den de bilgi aldığı, 32 yaşındaki futbolcunun futbolu bıraktıktan sonra başkanlık yapmak istediği belirtildi.

Göztepe 'de talip

Çorum Futbol Kulübü'ne Süper Lig ekiplerinden Mehmet Sepil'in başkanlık yaptığı Göztepe'nin de talip olduğu ortaya çıktı.