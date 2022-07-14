Teknik direktör Emre Belöoğlu yönetiminde yeni sezon çalışmalarına devam eden Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve Başakşehir'e imza atan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Başakşehir, yarın saat 18.00’de Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.



