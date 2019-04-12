Mesut Özil, ay-yıldızlı kolye taktı!

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan ve Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in dün Arsenal ile Napoli arasında oynanan maçtan önce kameralara yansıyan bir görüntüsü çok konuşuldu.

30 yaşındaki futbolcu, takımının 2-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçından önce Emirates Stadyumu'na boynunda ay-yıldızlı kolyeyle girerken görüntülendi. UEFA'nın resmi hesabından paylaştığı bu görüntü, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler