Mesut Özil, ay-yıldızlı kolye taktı!

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, dün Napoli'yi 2-0 yendikleri UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Emirates Stadyumu'na boynunda ay-yıldızlı kolyeyle girerken görüntülendi.

12 Nisan 2019, Cuma 11:35 Son Güncelleme:
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Mesut Özil, ay-yıldızlı kolye taktı!

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan ve Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in dün Arsenal ile Napoli arasında oynanan maçtan önce kameralara yansıyan bir görüntüsü çok konuşuldu.

30 yaşındaki futbolcu, takımının 2-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçından önce Emirates Stadyumu'na boynunda ay-yıldızlı kolyeyle girerken görüntülendi. UEFA'nın resmi hesabından paylaştığı bu görüntü, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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