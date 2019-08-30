Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in uzun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Menajeri Dr. Erkut Söğüt aracılığıyla MLS ekibi DC United'la transfer görüşmesi yaptığı öne sürülen 30 yaşındaki yıldız ismin geleceği hakkındaki dedikodulara son noktayı hocası Unai Emery koydu.

Takımının Premier Lig'in dördüncü haftasında Tottenham Hotspur ile karşılaşacağı Londra derbisi öncesinde kameraların karşısına geçen İspanyol teknik adam, Mesut'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili sorulara "Böyle bir ihtimali şu ana dek hiç dillendirmedik. Kendisi bu hafta iyi çalıştı. Pazar günü de sahadaki yerini alacaktır." cevabını verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler