Mesut Özil 10 milyonluk yazlığını Amine Gülşe için yeniledi

İngiltere-Arsenal’de oynayan Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe tatil için Çeşme’deki villalarına gelmeye hazırlanıyor. Bu yazlık Mesut Özil’e 10 milyon TL’ye mal olmuştu.

Yıldız futbolcu yaz başından bu yana villasına 700 bin TL daha harcadı. Yeni doğum yapan eşi Amine Gülşe’nin isteği üzerine dekorasyonda değişiklikler yaptırdı. Bahçe düzenlemesi de yeniden ele alındı.

Bu arada Mesut Özil’in sarayı, çevredeki emlak fiyatlarını da artırmış. Emlakçılar ‘Bu evi alırsanız Mesut’a komşu olacaksınız’ diye 2 milyon TL’lik villaların fiyatını 3 milyona çıkarmış.

Çeşme'de satılık bir taş ev ilanına yazılan not, şaşkınlık yaratmıştı. İlanda yan komşunun Mesut Özil olduğu yazıyordu.

Müşteri çekmek isteyen emlakçı, satılık ev ilanına şu notu düştü: Yan komşu ünlü futbolcu Mesut Özil...