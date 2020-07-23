Mesut Mestan: Finali istiyoruz, camiamız istiyor

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor karşısında golsüz eşitlikle sahadan ayrılan Bursaspor, rövanşta en kötü ihtimal gollü beraberlikle finale yükselmeyi hedefliyor. Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

İyi mücadele ettiklerini ancak bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayan Mestan, şöyle konuştu:

"İki takıma da yakışır bir mücadele oldu. Biz daha fazla gol pozisyonu bulduk. Tek eksiğimiz goldü, atsak çok farklı bir sonuçla karşı karşıya olabilirdik. İnşallah Adana’daki maçı da iyi atlatıp Süper Lig hedefi doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Bursa’da centilmence bir müsabaka oldu. Aynısını Adana Demirspor’un yapacağına inancım tamdır. Finali istiyoruz, camiamız istiyor. Futbolcularımız ilk maçta ellerinden geleni yaptı, rövanşta da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Bunun devamını Adana’da getirip finale yükselmek istiyoruz. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın, rövanştan mutlu ayrılan taraf biz olacağız."