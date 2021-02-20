Mesut Dilsöz: Toparlanmak için gereken her şey yapılacak

TFF 1. Lig’de konuk olduğu Menemenspor’a 6-2 kaybeden Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, 90 dakikayı basın toplantısında değerlendirdi.

Mesut Dilsöz, sahadan kötü bir mağlubiyetle ayrıldıklarını aktararak, "Maçın başında kalemize gelen ilk topun gol olması sonuca etki etti. Rakibi tebrik ediyorum. Çok fazla konuşacak bir şey bulamıyorum. Toparlanmak için gereken her şey yapılacaktır." ifadelerini kullandı.