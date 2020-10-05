Mesut Dilsöz: Oyuncularımı özverili mücadelelerinden ötürü kutluyorum

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Menemenspor’u 2-1 yenen Balıkesirspor’un teknik direktörü Mesut Dilsöz, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Dilsöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok heyecanlı bir mücadele yaşandığını belirtti.

Karşılaşmanın bazı bölümlerinde oyunun gidip geldiğini anlatan Dilsöz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı özverili mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Maçla ilgili sevindirici taraf üç puanı almamız. Yarın büyük ihtimalle transfer yasağımız kalkacak. Eksik bölgelerimiz var. Maçlarda çok zorlandığımız anlar oluyor. Eksik bölgelerimize gerekli takviyeleri yapıp, kısa bir iznin ardından katılan arkadaşlarımızla birlikte daha olumlu çalışarak önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Bu 4 maçlık etabı 6 puanla bitirdiğimiz için sevinçliyim."