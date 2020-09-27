Mesut Dilsöz: Maçların adaletli yönetilmesini isteriz

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Balıkesirspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, “Rakibimiz açık futbol oynayan bir ekipti. Onların oynadığı dakikalarda bir gol atsak maçın şekli de değişecekti. Bu tür pozisyonlar da yakaladık. Gol atamayınca maalesef kendi kalemizde golü gördük. En iyi oynadığımız dakikalarda golü yedik. Çok net pozisyonlarımız var. Oyuncularım çok özveri ve istekle oynuyorlar. Kendilerini mücadele anlamında kutluyorum. İstek ve arzu anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Bu oyun bir hata oyunu. Karşı kalenin önünde gerekeni yapmadığınız zaman sahadan boynu bükük ayrılıyorsun. Yaptığımız iş sonuç işi. Herkes sonuca bakar. Bugün aleyhimize olan sonuca rağmen takımda önemli gelişmeler var. Bu bizim için sevindirici bir durum. 3. maçımızı oynadık. Önümüzdeki daha çok maç var. Geçen hafta kendi kalemiz önünde pozisyon hatası yaptık, bu hafta rakip kale önünde yaptık, bir şekilde bunları düzeltmemiz gerekiyor ve düzelteceğiz. Oyuncularım istek ve arzularını görünce buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Maçların adaletli yönetilmesini isteriz”

Bir gazetecinin hakemin yönetimini nasıl bulduğuna yönelik sorusuna yanıtlayan Dilsöz, “Hakemler hakkında konuşmamayı tercih ediyorum. Daha adaletli bir maç yönetmelerini istiyorum. Penaltı pozisyonlarımız var tartışmalı. İlk yarıdaki ofsayt pozisyonları var. Tribündeki hocalarımız ofsayt olmadığını söylüyor. Kulübenin önündeki adamı eliyle ittiriyorlar. Bunları görmek lazım. Bunlar çok basit konular. Bu konularda daha adil olmaları gerekiyor. Hepimiz hata yapabiliriz ama dileğim o dur ki daha maçların adaletli yönetilmesini isteriz” ifadelerini kullandı.