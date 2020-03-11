Süper Lig'de ve alt liglerde birçok takımı çalıştıran teknik direktör Mesut Bakkal, 33 yıl sonra gündemi sarsacak teşvik primi itirafında bulundu. Bakkal, kariyerini anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adlı kitabında Galatasaray'dan teşvik pimi aldığını ifade etti.

Bakkal, kitabında olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"O sezonun unutulmaz maçı sondan bir önceki hafta İstanbul'da oynanan Beşiktaş maçıdır! Beşiktaş maçından önce başkan Ahmet Dardar idmanı izlemeye geldi. O ara antrenman karıştı. Hocadan idmanı bitirmesini istediler. İlk başta anlayamadık biz. Ne olduğunu sorduk. 'Çabuk toplanın İstanbul'a gidiyoruz' dediler. Sonra bize haber geldi, durumu anladık. Meğer Galatasaray bizi ağırlayacakmış. Akşam İzmir'e, İzmir'den de İstanbul'a. Ergun Gürsoy'un (dönemin Galatasaray yöneticisi) bürosunun karşısındaki Dedeman otelinde kaldık. Arada bize gelip, 'Aman çocuklar bizim için bu maç çok önemli' diyorlardı. Maçı da Ali Sami Yen'de oynayacaktık."

"ATLARA VERİLEN HAPLARDAN ALDIK"

"Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksidimizden biraz fazlaydı. Maç konuşmasında söylediler; kişi başı ikişer milyondu. Tam o ara yeni çıkan bir arabanın parasıydı. Büyük para. Ali İpek, genel kaptandı. O gün tam maça gidecekken Nihat Hoca, Zafer abiyi kesti. Biz de, 'Zafer abi sen bizi otelde bekle' dedik. O maça gelmedi. Bir yönetici ile 6. kata kilitledik. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan, 'Mesut, ben kusacağım' demiş, ben de 'Yahu maç içinde nereye kusacaksın' yanıtını vermiştim."

"Beşiktaş, 1-0 öndeyken 85. dakikada kullanılan serbest vuruşta Denizlisporlu Erol, yaklaşık 30 metreden attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve böylece şampiyonluk yarışında son hafta öncesi ipler Galatasaay'ın eline geçti."

"HERKES NEMALANDI"

Bakkal, parayı nasıl aldıklarını ise şu sözlerle anlattı: "Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. 'Paralar Denizli'de dağıtılacak.' dedi. Biz de stoper 'Kayış'Ahmet'i doldurduk. O çıktı, 'Bu paralar burada dağıtılacak!' dedi. Hemen odaya çıktık. İkişer deste bir milyon aldık. Herkes nemalandı. Kaleci Adnan 18 yaşındaydı. O da aldı. Nihat Hoca hemen aldı kaçtı. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi Tenis Kulübü'nde ağırladı. O gün Galatasaray'ın maç yaptığı Antalya'dan gelen futbolcular oldu, mesele Arif Kocabıyık gibi...O günden sonra yavaş yavaş kabus başladı. Sakatlandım."

GALATASARAY 14 YIL SONRA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Söz konusu sezonda Beşiktaş, evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek son haftaya 1 puan önde girmişti.

Galatasaray son hafta konuk ettiği Eskişehirspor'u da 2-1'lik skorla mağlup edip puanını 54'e çıkarmış ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde 14 yıl aradan sonra şampiyon olmuştu.

Beşiktaş karşısında 90 dakika sahada kalan Mesut Bakkal, bir de sarı kart görmüştü. (Sabah)







