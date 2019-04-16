Mesut Bakkal: Kasımpaşa ligin en iyi hücumcu takımlarından biri

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımın istekli ve hırlı olmasından mutluluk duyduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sezon boyunca herkese ihtiyacımız var. Bursaspor'da birinci haftam olmasına rağmen ilk maçımızda bariz net pozisyonlar yakaladık. Bu beni sevindirdi. Bu takım istekli oynadığı sürece sonuç alacağız. Oyuncularıma da söyledim, bir hafta olmasına rağmen futbolcularım istekli ve bir reaksiyon veriyorlar. Bu beni mutlu ediyor" dedi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında görev alamayacak olan Stephane Badji'nin yerine oynayabilecek kalitede oyunculara sahip olduklarını belirten Mesut Bakkal, "Kasımpaşa ligin en iyi hücumcu takımlarından birisi ancak Trabzonspor maçındaki gibi oynarsak, ben umutluyum. Taraftara teşekkür ediyorum, ilk maçımız olmasına rağmen bize inanılmaz destek verdiler. Ligde öncelikle ben kazanayım da başka kim kazanırsa kazansın önemli değil. Bizim yapmamız gereken içeride oynayacağımız maçları kazanmak. 6 haftada kazanan ve kaybeden olacak. Biz mümkün olduğunca kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"BİR TECRÜBEMİZ VAR VE BUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İstanbul ekibine karşı alacakları önlemlerden de bahseden deneyimli teknik adam, "Kasımpaşa'da Popov var, onu iyi kapatmamız gerekiyor. Maça göre taktik yaparız diyemem ama çok fazla oyun sistemimizle oynamamalıyız. Kalan 6 haftada takımın şablonuyla çok oynamamak gerekiyor. Öne oynamada biraz daha yürekli olmamız gerekiyor. Bana oyuncularım çok saygı ve sevgi gösteriyor. Sahaya çıkacağımız en iyi kadro ile en iyi sonucu almak zorundayız. Kimin oynadığı değil, oynayanın ne yaptığı önemli. Bir tecrübemiz var ve bunu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de her oyuncunun bir kalitesi bulunduğunu dile getiren Mesut Bakkal, takım birlikteliği ve camianın bütünlüğünü yakalayan oyuncuların ön plana çıktığını, kendilerinin de Trabzonspor maçında bunu gösterdiklerini dile getirdi.

DHA