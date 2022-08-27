Mesut Bakkal: İyi başladığımız oyunu kötü bitirmek bizi üzdü

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Ege derbisinde Denizlispor , konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, şu ifadeleri kullandı:

''İlk yarının son dakikasında karambolden yediğimiz bir gol moral olarak takımı olumsuz etkiledi. Suçlamak için söylemiyorum ama böyle basit bir gol yerseniz gardınız da düşüyor. Oyuncu değişiklikleriyle toparlamaya çalıştık ama bu sefer taç atışından bir gol yedik. Oyunun başlangıcında skorun bu olmasını hiç beklemiyorduk. Sahada oyunda dengeyi kuran, atağa çıkan ve golü bulan bir Denizlispor vardı. Zaten kadro olarak kıt kanaat gidiyoruz. Bu maçı telafi ederiz ama benim üzüntüm bugün puan alamamak. İyi başladığımız oyunu kötü bitirmek bizi üzdü. Yediğimiz iki hatalı golden dolayı yenildik. Son dakikada bir gol bulduk ama yetişemedik. Manisa takımını tebrik ederim.'' dedi. (İHA)