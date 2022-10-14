Mesut Bakkal: İşler gittikçe bizim için zorlaşıyor

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Boluspor'a 3-0 mağlup olan Denizlispor , 2 puanla son sıradan kurtulamadı. Bu sezon ligde galibiyeti olmayan Yeşil Siyahlılar'da teknik direktör Mesut Bakkal, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşlerin gittikçe kendileri için zorlaştığını belirten Bakkal, "Oyunun genelinde eşit giden bir oyun var. Özellikle maçın ilk bölümünde direkten dönen topumuz, sonra bir iki tane denediğimiz ama kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyun olarak iyi gözüksek de çok ucuz ve basit goller yiyoruz. Basit goller yerseniz maçı kazanma şansınız zorlaşıyor. İşler gittikçe bizim için zorlaşıyor. Bu skor geçen seneki başarımıza yakışmıyor. Bu 3-0’ın arkasına sığındığım bir mazeret değil" dedi.



