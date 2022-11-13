Mesut Bakkal imzayı attı

Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi. İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Dönem dönem bazen kan değişiklileri çok önemli fayda getirir. Bu bizler için, taraftarlar için iyi gelir.





Öncelikle bizlerle beraber mücadele eden, Bandırmaspor tarihinde ilk defa play-off oynatan Mustafa Gürsel ve teknik heyetine ben çok teşekkür ederim. Değerli Mustafa hocam bizleri kırmadı, Manisa maçında bizlerle olacak. Geçen senenin üzerindeki baskıyı yönetemedik.





Zaman zaman durumlar aynı olmasına rağmen sonuçlar farklı oluyor. Şunu söylemek gerekirse ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza çok güveniyoruz. İyi futbol oynamak, maç maç gitmek gerekiyor. Hedef koymak çok kolay ama önemli olan yol. Bugün de bir yol değişikliği yaptık. İnşallah Bandırmaspor için hayırlı uğurlu olur” dedi.

Bandırmaspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam Mesut Bakkal, “Bandırmaspor’u tercih etmemdeki en büyük etken hayalleri olan bir takım olmasıdır. Bandırmaspor’da uzun ve kısa vadede önemli işler yapacağımızı düşünüyorum.





Bunu isteyen bir yönetimimiz ve taraftar kitlemiz var. Bu hedeflere ulaşmamda benimde katkım olursa mutlu olurum. İyi bir takım kadromuz var ancak şansız bir dönem geçiriyoruz. Bu gün oynanacak Manisa FK maçıyla bu şansızlığımızı yenerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Mesut Bakkal kendisini sezon sonuna kadar bordo-beyazlı yapan sözleşmeyi imzaladı. (İHA)