Mesut Bakkal: En iyi fikstür kazandığın fikstürdür

“İyi fikstür, kötü fikstür diye bir şeye inanmıyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Top başı yaptığımız günden bu yana günde çift idmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ligin ilk maçına kadar mümkün olduğunca en hazır duruma gelmek istiyoruz. Ligimizin başlama tarihinin bir hafta ertelenmesi, biraz daha fazla çalışma imkanı ortaya çıkardı. Biz en erken toplanarak sezon hazırlıklarına başlayan takımlardan biriyiz" dedi.

Geçen sezonun kadrosunu büyük ölçüde koruduklarını ifade eden Mesut Bakkal, “Kadromuzu korumamız ve oyuncularımızın birlikte oynama alışkanlığı bizim için büyük avantaj. Uyum sorunu yaşamayacak takımlardan biriyiz" diye konuştu. Sezona Eyüpspor deplasman maçıyla başlayacaklarını kaydeden Mesut Bakkal, “Geçen sezon Play-off’lara kalan rakibimiz yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. 38 haftalık uzun lig maratonunda 36 maç yapacağız ve tüm rakiplerle karşılaşacağız. O yüzden benim için iyi veya kötü fikstür yoktur. Bu başarılı grafiği sürdürmememiz için hiçbir neden yok. Çok çalışıp, doğru planlamayla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

DHA