Mesut Bakkal: En az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Sakaryaspor'a konuk olan Denizlispor , sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Baktığımız zaman maça iyi başlayan bir Denizlispor, istediğimiz oldu. Geriden oyun kuran bir Sakarya vardı. Bunu hem durdurup hem de boşluklarından faydalanmayı düşünüyorduk ve ilk yarıda başarılı olduk. Sonra uzun topa döndüler. Çok talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı. Tabi Sakarya’yı da tebrik ederiz. Böyle iyi mücadele ettiğiniz bir maçtan en az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. Daha beşinci hafta devam edilecek, artık önümüzdeki Gençlerbirliği maçı var, onu kazanmamız gerekiyor. Toparlanırız da biraz talihsiz maçlar oynuyoruz” dedi. (İHA)