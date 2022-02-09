Mesut Bakkal: Daha iyi Denizlispor izleteceğiz

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Süper Lig 'in lideri Trabzonspor 'a diş geçiremeyen Denizlispor 'da teknik direktör Mesut Bakkal oynanan futboldan memnun olduğunu dile getirdi. Öğrencilerinin iyi mücadele ettiğini kaydeden tecrübeli hoca, "Bizim adımıza çok güzel bir maç oynadık. Çok güçlü bir takımla oynadık. İlk yarı pozisyon yok, duran toptan gol yedik. Dengeli bir oyun oldu. İkinci yarıda mücadele eden, ikinci topları alan bir takım vardı" dedi.

Horozlar için geleceğin aydınlık olduğunu ifade eden Bakkal, "Çocukların öz güveni yerine gelmeye başladı. Benim için önemli olan direnç göstermeleri. Direnç göstermeye, denemeye başladık. 3 gün sonra Adana maçımız var, sonra da devam ediyoruz. Bu inanç ve mücadele devam ettiği sürece çok daha iyi Denizlispor izleteceğiz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.