Süper Lig’in 29. haftasında konuk olduğu Göztepe’ye 3-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Mesut Bakkal, "Beraberliğe üzüleceğiz derken mağlup olduk." dedi. Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bakkal, mağlubiyetten ziyade Manuel Da Costa’nın gördüğü kırmızı karta daha çok üzüldüğünü söyledi.

Oyuna önde baskı yaparak başladıklarını ve her şeyin istedikleri şekilde devam ettiğini kaydeden Bakkal, "Leo’nun ayağına çarpan topun gol olması takımı şaşırttı. İlk devre fazla pozisyon üretemedik, ikinci devreye 3 değişiklikle başladık." diye konuştu.

Bakkal, beraberlik golünü bulduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak Göztepe’nin çok etkili olduğunu bildiğimiz ve üzerinde durduğumuz halde duran toptan gol yedik. Maalesef üzgünüz. Beraberliğe üzüleceğiz derken mağlup olduk. 12 maç var, ben bu takımın başına geldiğimde 9 puanımız vardı. Dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Düşme hattının 2 puan gerisindeyiz. Önümüzde uzun bir süre var. Ben mücadeleden vazgeçmem, oyuncularım da vazgeçmeyecek."