Mesut Bakkal açıkladı: Bursaspor maceram bitti

Süper Lig'de 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunda Akhisarspor'un ardından lige veda eden diğer takımlar Bursaspor ve BB Erzurumspor oldu. 2005-2006 sezonunda 71 puanla Süper Lige yükselen, 2009-2010 sezonunda ise Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor bugün oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lige düştü.

Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Benim Bursaspor küme düşünce mazeret uyduracak hiçbir şeyim yok. Geldiğim son 7 haftalık periyot. Bizim de bunda payımız var, 2 galibiyetimiz, 3 beraberliğimiz var. İçerideki Göztepe ve Akhisar maçları bizi sekteye uğrattı. O kayıpların en az birini bekliyorduk." dedi.

Bursa macerasının bittiğini ifade eden Bakkal, "Çok büyük umutlarla faydalı olmaya gittim. Son ana kadar böyle gideceği belliydi. Payım kadar camiadan özür dilerim, fazlasını yapmam gerekirdi. 17 yıldır ligde çalışan teknik adam olarak 6-7 haftada Bursa maceram bitti, buna üzülüyorum ben." ifadelerini kullandı.

'6-7 haftada yaşadıklarım hep bende kalacak' diyen deneyimli hoca, "Camia büyük camia, başkan inanılmaz bir başkan. Nasıl olur derseniz bundan sonra, üzgünüm. Bu camiayı lige bırakma adına hevesliydim ama içerideki maçlarda kaybedilen puanlar bizi sekteye uğrattı." dedi ve sözlerini noktaladı.