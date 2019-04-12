Mesut Bakkal: 6 maçta kazanabildiğimiz puanları kazanacağız

Spor Toto Süper Lig’de 28’inci haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor’u 1-0 mağlup etti. Bursaspor'un başında ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkan Mesut Bakkal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını belirten deneyimli hoca, "Tüm verilere bakınca, her şeyiyle öndesiniz. İlk yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıkan, gol pozisyonu üreten bir Bursaspor. Talihsiz bir maç oynadık. Tunay'ın omzunda sakatlık çıktı. Mücadeleden memnunum. Bir şeyler yapmaya çalışan, ivme kazanan bir takım var. Maçı kaybedebiliriz ama bazı şeyleri gördüm takımda. 2-3 gün çalışmamıza rağmen gördüm. Talihsiz mağlup olduk. Buna takılı kalmayacağız." dedi.

''Kalan 6 maçta kazanabildiğimiz puanları kazanacağız'' diye konuşan Bakkal, ''Maç maç gideceğiz. Motive olacağız. Mücadele etmeden buradan çıkamayacağız. Ceza sahasına 35 kere girmişiz. Bu çok önemli kriter. Bunu devam ettirip golle sonuçlandırmamız gerekiyor. Trabzonspor'un pozisyonu yok. Bir tek yan toplarda eksiğimiz vardı. Bütün oyuncularda inanç var. Ben mutluyum oyuncularımdan. Bu maçı kapattık. Yarın antrenman yapıp, pazar dinleneceğiz." ifadelerini kullandı.

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