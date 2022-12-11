Mesut Bakkal: 1 puan yenilmekten iyidir

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, Beyçimento Bandırmaspor’u konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son dakikada alınan 1 puanın sevindirici olduğunu ifade eden Bakkal, “Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum, sahada inanılmaz bir mücadele vardı. İki takımın da kazanma isteği güzel bir oyun ortaya çıkardı. Boluspor'un ortadan hızlı geldiğini biliyorduk, oraları kapattık. Akabinde de hızlı çıkmaya çalıştık. Bunu zaman zaman yapabildik ilk yarıda. Özellikle de Boluspor'un sol kanadını kapatamadık. Tabii son dakikada alınan puan sevindirici her zaman. 1 puan yenilmekten iyidir. Sahadaki iki takım da hedef takımdı bugün. Boluspor'a da bundan sonraki periyotta başarılar diliyorum” diye konuştu. (İHA)