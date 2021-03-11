Messi'yi sollayan Mbappe, tarihe geçti
Paris Saint Germain'in iki maç sonunda Barcelona'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdığı turda Kylian Mbappe, attığı gollerle tarihe geçti. Devler Ligi'ndeki gol sayısını 25'e çıkaran Mbappe, Lionel Messi'ye ait olan bu sayıya en genç ulaşan futbolcu rekorunu eline geçirdi. Öte yandan Fransız yıldız bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4 gol atan ilk futbolcu oldu.
PSG'nin 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Barcelona'ya attığı golle adını turnuva tarihine yazdırdı.
Paris'te oynanan ve 1-1 sona eren maçta penaltıdan takımının tek golünü atan Mbappe, Devler Ligi'ndeki gol sayısını 25'e çıkararak Lionel Messi'ye ait olan bu sayıya en genç ulaşan futbolcu rekorunu eline geçirdi.
Barcelona'nın kabusu oldu
Öte yandan Barcelona karşısında İlk maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, rövanşta da fileleri havalandırdı ve bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya dört gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.