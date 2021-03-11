PSG'nin 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Barcelona'ya attığı golle adını turnuva tarihine yazdırdı.

Paris'te oynanan ve 1-1 sona eren maçta penaltıdan takımının tek golünü atan Mbappe, Devler Ligi'ndeki gol sayısını 25'e çıkararak Lionel Messi'ye ait olan bu sayıya en genç ulaşan futbolcu rekorunu eline geçirdi.

Barcelona'nın kabusu oldu

Öte yandan Barcelona karşısında İlk maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, rövanşta da fileleri havalandırdı ve bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya dört gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.