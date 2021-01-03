Bu doğrultuda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun, 1 Ocak'tan itibaren diğer takımlarla transfer görüşmesi yapabileceği maddesi devreye girdi. Bu gelişmelerin üzerinden Rus ekibi Spartak Moskova; Messi'ye sosyal medya aracılığı ile, "Hi Leo" (Merhaba Leo) mesajını gönderdi. Messi ise bu iletiye doğrudan, "No" (Hayır) yanıtını verdi.

City ya da PSG

Öte yandan Arjantinli'nin, yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Manchester City ya da Frnasız temsilcisi PSG'ye gitmesi bekleniyor. Şu an için Messi'nin, Barcelona'daki eski hocası olan Pep Guardiola referansı nedeniyle City'e gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı.



