Messi’ye çılgın para!

Barcelona’nın ve dünya futbolunun süperstarı Lionel Messi’nin gelecek sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağı öğrenildi. İspanya’daki haberlere göre Messi, söz konusu kontrattan haftada 1 milyon 150 bin Euro; bunu yıla vurduğumuzda da her sene 55 milyon 200 bin Euro kazanacak. Sözleşmeyi kabul etmesi halinde 3 yıl daha Katalan ekibinin formasını giyecek Arjantinli futbolcu, bu süreçte her sezon sonunda serbest kalabilme imkanına da sahip olacak. Messi, şu anki anlaşmasından vergileri çıkardığımızda yaklaşık 50 milyon Euro’ya yakın senelik maaş alıyor.

Süper yıldız bu sezon çıktığı 34 maçta 26 gol atmış ve 18 asist yapmıştı. Bu arada Messi’li Barcelona bu gece TSİ 23.00 Bilbao’yla karşı karşıya gelecek. (1 Euro=7.6 TL)