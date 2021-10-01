Sezon başında flaş bir karar ile Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan dünyaca ünlü isim Lionel Messi'nin Paris'te ailesi ile birlikte kaldığı otelde hırsızlık meydana geldi.

Mirror'da yer alan habere göre maskeli bir grup hırsız otelden binlerce pound değerinde nakit ve mücevher çaldı. Kamera görüntülerine göre olay Messi'nin ve ailesinin kaldığı suitin yalnızca bir kat üstünde yaşandı.

Messi otele Ağustos ayında yerleşmişti. Yıldız futbolcunun kaldığı odanın geceliğinin ise 17 bin sterlin olduğu öğrenildi.



