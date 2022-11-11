18 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına artık sadece 1 hafta kaldı. Futbolseverler dev turnuvayı heyecanla beklerken, oyunun ana kahramanları futbolcular da gün saymaya başladı. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen ancak Arjantin Milli Takımı'yla hiç Dünya Kupası kazanamayan Lionel Messi de hedefini belirledi.

Lionel Messi'nin Santiago Bernabéu'da Attığı En İyi Goller

Bu sezon harikalar yaratan Arjantinli süperstar, hem atıyor hem de attırıyor! Messi, 18 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 kez de gol pası verdi.

Planlarını yaptı

35 yaşındaki süperstar, muhtemelen son kez mücadele ettiği turnuvada bu sene zirveye ulaşmak istiyor. Bu kez kupaya uzanacağına inanan tecrübeli yıldız planlarını da yapmaya başladı. Messi, Dünya Kupası öncesinde PSG'nin, Ligue 1'de oynayacağı Auxerre maçında forma giymemek için yönetim ve teknik heyetten izin istedi.

Kupayla taçlandırmak istiyor

Sakatlık riskinden korkan Messi'nin asıl bu isteğinin nedeni ise çok ilginç... 35 yaşındaki süperstar, Arjantin ile kupada finale çıkarsa final kapışması Messi'nin kariyerindeki 1000. resmi maçı olacak. Yıldız oyuncu da kariyerini böylesine özel günde yani 1000. karşılaşmasında dünyanın en prestijli kupası olan Dünya Kupası'nı kazanarak taçlandırmayı amaçlıyor. L'Equipe'in haberine göre; başarılı futbolcunun bu isteği PSG yönetimi ve teknik direktörü Christopher Galtier tarafından doğal karşılandı ve izin verildi. Bu doğrultuda Messi'nin pazar günü oynanacak Auxerre maçında görev yapmayacağı kaydedildi.