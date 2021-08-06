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Messi'nin golleri 5 saat sürdü!

Barcelona'da Lionel Messi ile dün akşam yollar ayrıldı. Böylece 16 yıllık bir devir sona erdi. Ayrılık sonrası kulüp televizyonu Barça TV, efsane futbolcunun gollerini yayınlarken yayının 5 saat 15 dakika sürmesi dikkat çekti.

06 Ağustos 2021, Cuma 18:46 Son Güncelleme:
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Messi'nin golleri 5 saat sürdü!

Barcelona'nın kulüp televizyonu Barça TV, ayrılık sonrası efsane futbolcusu Lionel Messi'nin tüm gollerini yayınladı.

Dün gece saat 23.15'te başlayan yayın 5 saat 15 dakika sürdü ve sabaha karşı 4.30'da sona erdi. 2005 yılında A Takıma çıkan 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, 16 yılda Barcelona formasıyla çıktığı 778 maçta 672 gole imza atma başarısı göstermişti.


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