Messi'nin golleri 5 saat sürdü!
Barcelona'da Lionel Messi ile dün akşam yollar ayrıldı. Böylece 16 yıllık bir devir sona erdi. Ayrılık sonrası kulüp televizyonu Barça TV, efsane futbolcunun gollerini yayınlarken yayının 5 saat 15 dakika sürmesi dikkat çekti.
Barcelona'nın kulüp televizyonu Barça TV, ayrılık sonrası efsane futbolcusu Lionel Messi'nin tüm gollerini yayınladı.
Dün gece saat 23.15'te başlayan yayın 5 saat 15 dakika sürdü ve sabaha karşı 4.30'da sona erdi. 2005 yılında A Takıma çıkan 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, 16 yılda Barcelona formasıyla çıktığı 778 maçta 672 gole imza atma başarısı göstermişti.