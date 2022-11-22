Dünya futbolunun yaklaşık son 20 yılına Cristiano Ronaldo ile birlikte damga vuran Lionel Messi, geçtiğimiz yıllarda efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer oldu. Barcelona'dan ayrılışında birçok futbolseverin tepkisini çeken Arjantinli yıldız, Fransız devi PSG ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.





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KUPAYA ODAKLANDI

PSG'de geçirdiği ilk sezonda hayal kırıklığı yaratan Messi, bu sezon ise tam tersi bir performans sergileyerek hayranlarını yine mutlu etmeyi başardı. Ayrıca 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile mücadele edecek olan Messi, tamamen kupayı kazanmaya odaklanmış bir vaziyette. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.

"SON DÜNYA KUPAM"

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ TALİP

35 yaşındaki dünya yıldızının bir dönemler birlikte çalıştığı İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Lionel Messi'yi tekrar kadrosuna katmak istiyor. El Nacional'in haberine göre; Manchester City, PSG ile Lionel Messi'nin transferi hakkında girişim gerçekleştirdi.





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Dünya basınında da büyük yankı uyandıran bu haber, futbolseverler tarafından merakla karşılanırken Messi'nin Premier Lig'de forma giyme ihtimali de bir hayli heyecanlandırdı. Öte yandan Fransız devi PSG'nin, Lionel Messi'yle yakın zamanda sözleşmeyi uzatmak istediği haberleri de basında yer almıştı.

PEP GUARDIOLA MESSI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Premier Lig'de Manchester City'nin Brighton'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Pep Guardiola, kendisine yöneltilen, "Haaland, bu zamana kadar teknik direktörü olduğun en komple forvet mi?" sorusuna, "Messi?" yanıtını vermişti. Guardiola, bir başka röportajında ise Lionel Messi için yine övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, "İtiraf etmem gerekirse Messi'nin tahtını almaya çalışanlar için üzülüyorum. Eminim ki bu imkansız bir şey. Çünkü Messi tüm zamanların en iyisi" şeklinde konuşmuştu. (Sabah)







