Meksika'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan Arjantin'in ilk golünü atan Lionel Messi, "Bu galibiyet için çok mutluyum. Polonya maçı final havasında olacak" dedi.

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, "Bizim için oldukça zor bir maç oldu. Meksika özellikle ilk yarıda iyi oynadı. Biz ilk yarıda kendimizi gösteremedik, ikinci yarıda sakinleşerek kendimiz olmaya başladık. Bu galibiyet için çok mutluyum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.









"POLONYA MAÇI FİNAL HAVASINDA OLACAK"

Messi, Polonya ile oynayacakları mücadeleye ilişkin soruya ise "Polonya maçı bambaşka bir maç olacak. Karşılaşma bizim için final havasında olacak. Birlik olup, bu maçı da kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz" yanıtını verdi.

MARADONA'YI YAKALADI

Kritik mücadelede 64. dakikada kilidi açan Tangocular'ın süper yıldızı Lionel Messi, Meksika'ya attığı golle önemli bir unvana ortak oldu.

Dünya Kupası tarihinde 8. golüne imza atan 35 yaşındaki futbolcu, (Arjantin Milli Takımı ile) bu alanda Diego Armando Maradona ve Guillermo Stabile'yi yakaladı.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda fileleri en çok havalandıran Arjantinli oyuncu unvanını, 10 golle Gabriel Batistuta elinde bulunduruyor.



