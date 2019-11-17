Uzun yıllardır formasını giydiği kulübü Barcelona ile kazanılmadık kupa bırakmayan Lionel Messi, ülkesi Arjantin Milli Takımı ile bir türlü kupa kazanamıyordu. Bu yüzden oldukça eleştirilen Messi, sonunda kupasına kavuştu.

Suudi Arabistan’daki hazırlık maçında Arjantin, ezeli rakibi Brezilya’yı 1-0 mağlup etti. Tangocular’ın golünü ise 4 maçlık cezasının ardından milli takıma dönen Messi filelere gönderdi. Dakikalar 13’ü gösterdiğinde Arjantin penaltı kazandı ve topun başına geçen Messi’nin şutunu Sambacılar’ın kalecisi Becker kurtardı. Ancak Messi, dönen topu tamamlayarak, takımına hem galibiyeti hem de bu maç için verilen kupayı kazandı.

Sambacılar düşüşte...

Messi, 2014’teki Dünya Kupası finalinde Arjantin’le Almanya’ya 1-0, 2015 ve 2016 yıllarında Copa America finallerinde de Şili’ye golsüz biten karşılaşmaların penaltı atışlarında mağlup olarak ikinci olmuştu.

Bu arada Brezilya böylece geçtiğimiz temmuz ayında Güney Amerika’nın milli takımlar düzeyindeki en büyük kupası Copa America’yı kazandıktan sonra üst üste 5. kez bir maçında galip gelemezken, rakibi ise son 5 mücadelesindeki 3. zaferini elde etti.

Lionel Messi, 2014’teki Dünya Kupası finalinde Almanya’ya kaybetti.

Messi, 2015’teki Copa America’da Şili’ye boyun eğdi.

Arjantinli yıldız, 2016’da da Şili’ye kaybetti.