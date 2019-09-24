Messi yine sakatlandı!

İspanya La Liga'nın 6.haftasında Barcelona sahasında Villareal'i ağırladı. Sakatlığı nedeniyle sezon başından itibaren forma şansı bulmakta zorlanan Lionel Messi mücadeleye 11'de başlamasına rağmen yine sakatlandı ve 2. yarıya çıkamadı.

24 Eylül 2019, Salı 23:26
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Messi yine sakatlandı!

İspanya La Liga 6. Hafta heyecanı hafta içinde yaşanırken bu sezon ligin ilk haftalarında beklenmedik kayıplar yaşayan Barcelona, son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Villarreal’i sahasında konuk etti.

Son olarak Granada deplasmanında puan alamayan Barcelona, bu sezon 3 deplasman maçını da kazanamadı. Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Messi de Villarreal karşısında bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayan Lionel Messi, ikinci yarının başında kendini rahat hissetmeyerek yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.

Arjantinli süperyıldızın son durumu ile ilgili Barcelona'da bir açıklama yapılması bekleniyor.

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