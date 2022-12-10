Kariyerindeki son Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, ülkesi Arjantin'e bu büyük kupayı kazandırarak veda etmek istiyor. Bundan önceki turda Avustralya'yı 2-1'le geçen kaptan Messi ve arkadaşları, onlardan 2014'ün rövanşını almak isteyecek kaptan Virgil van Dijk'lı Hollanda ile kapıştı.

Messi'den 1 gol, 1 asist

Dev maçta gol perdesi 35'te açıldı. Nahuel Molina, Lionel Messi'nin harika asistinde fileleri sarstı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk yarıda düşük olan tempo ikinci devrede de çok yükselmedi. Taa ki dakika 73'e kadar... 71'de Acuna ceza alanında Dumfries'ın müdahalesiyle yerde kaldı, penaltı kararı çıktı. 73'te penaltı atışını Messi gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkarttı.

Weghorst 'duble' yaptı, Hollanda'yı umutlandırdı'

78'de oyuna Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst girdi. 1.97'lik kule forvet, 5 dakika sonra sahneye çıktı, Berghuis'in asistinde kaleci Martinez'i avladı ve Portakallar'ı umutlandırdı. 90. dakikaya girildiğinde tabelada +10 kalktı. Tam maç bitti denirken, 90+10'da Weghorst bir kez daha sahneye çıktı ve fileleri sarsarak skoru 2-2'ye getirdi, maçı da uzatmalara götürdü.

Direği geçemedi, penaltılarda Portakallar'ı eledi

Uzatmalarda 120+1'de Arjantin Fernandez'le direğe takıldı! Karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Seri penaltılarda Tangocular, Hollanda'yı 4-3 yıktı, yarı final biletini aldı, Hırvatistan'ın rakibi oldu.

İşte penaltı tablosu

Hollanda: Van Dijk kaçırdı, Berghuis kaçırdı, Koopmeiners attı, Weghorst attı, De Jong attı

Arjantin: Messi attı, Paredes attı, Montiel attı, Fernandez kaçırdı, Martinez attı

Van Dijk, "Messi çok değişik bir oyuncu. Rakip takım hücuma çıkarken, sahanın köşelerine doğru yürümeye başlıyor. Bu yüzden atak yaparken, savunmada çok organize olmalıyız" dedi.

2014'te de görevde olan Louis van Gaal'in öğrencileri, son olarak ABD'yi 3-1 yenerek namağlup serisini 19 maça çıkardı. 2018'e Son 16'da Fransa'ya mağlup olarak veda eden Tangocular'da Avustralya karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Angel Di Maria'nın bu kez ilk 11'de olması bekleniyor. İki takımın son 6 karşılaşmasında 3 kez Hollanda, 2 kez de Arjantin kazanırken, 1 mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Kariyerindeki 1001. maçına çıkacak 35 yaşındaki Messi, şu ana kadar Katar'daki 4 karşılaşmada 3 kez ağları salladı ve 1 kez de asist yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Mateu Lahoz ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

İLK ŞUT 22'DE GELDİ!

22' Messi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

24' Bergwijn uzaktan vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL!

34' Lionel Messi ceza yayının biraz gerisinden harika bir ara pası attı, Molina bir anda karşı karşıya kaldığı Noppert'i ayağının dışıyla yaptığı vuruşun ardından mağlup etti. Zorlu maçta Arjantin 1-0 öne geçti.

45' İlk devrenin sonuna +5 ekleniyor.

45+3' Beşiktaşlı Wout Weghorst, yedek kulübesinde itirazından dolayı sarı kart gördü.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı oynanıyor.

63' Messi çok tehlikeli bir yerden frikik kullandı, barajı aşan top çok az farkla dışarı gitti.

PENALTI!

71' Acuna sol kanattan içeri girer girmez Dumfries tarafından düşürüldü, hakem Lahoz tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

73' Beyaz noktanın başına geçen Messi skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Arjantinli süperstar böylece Dünya Kupası tarihindeki 10. golünü attı ve Batistuta'yı yakaladı.

GOL!

83' Beşiktaşlı Wout Weghorst sahnede... 78'de oyuna giren yıldız oyuncu Berghuis'in sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte iyi bir kafa vuruşu yaptı ve fileleri sarstı. Portakallar farkı 1'e indirdi.

90' Mücadelenin sonuna +10 ekleniyor.

GOL!

90+10' Weghorst, Weghorst, Weghorst... Beşiktaşlı yıldız yine sahnede.. Yay üzerinden kazanılan serbest vuruşta Koopmeiners pası ceza sahası içine verdi, Weghorst döndü vurdu, fileleri sarstı. Maç uzuyor!

Mücadele uzatmalara gitti.

91' İlk uzatma devresi başladı.

105' İlk uzatma sona erdi.

106' İkinci uzatma devresi başladı.

ÜST AĞLARDA!

115' Fernandez yayın az gerisinden şansını denedi, Weghorst'a çarpan top üst ağlarda.

120' Messi uzaktan vurdu, savunmaya çarptı, kornere çıktı top.

DİREK!

120+1' Fernandez 6 dakika önce vurduğu yere benzer bir noktadan sert bir şut daha çıkardı, top direkten auta çıktı.

Mücadele penaltı atışlarına gitti. Kazanan Arjantin oluyor.

Hollanda-Arjantin 11'ler:

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, Frenkie De Jong, Blind, Bergwijn, Gakpo, Depay

Arjantin: E. Martinez, Romero, Otamendi, L. Martinez, Molina, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Acuna, Messi, Julian Alvarez







