Messi ve Ronaldo ile ilgili 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 ve 10 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak toplam 4 karşılaşma ile son 16 turu ikinci maçları start alacak.

İlk gün Borussia Dortmun 3-2 kazandığı ilk maç sonrası Sevilla ile evinde tur mücadelesi verirken Juventus, 2-1 mağlup olduğu Porto'yu evinde mağlup edip adını çeyrek finale yazdırma düşüncesinde. İkinci gün ise dev bir maça sahne olacak. Paris Saint Germain, evinde Messi'li Barcelona'yı konuk edecek. İlk maçta dplasmanda sahadan 4-1 mağlup ayrılan Barcelona'nın tur umutları mucizelere kalmış durumda. Liverpool ise ilk maçı deplasmanda kazandığı Leipzig karşısında tur biletini cebine koymayı planlıyor.

En son 2004-2005 sezonu

Hem Barcelona hem de Juventus, rövanş maçları öncesi avantajı rakiplerine kaptırtı. İki takımın da çeyrek final öncesi Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi durumunda Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'da bu sezon Devler Ligi'ne veda edecek. Bu da turnuvada 16 yıl sonra bir ilk yaşanması anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2004-2005 sezonunda her iki futbolcu da çeyrek finalde boy gösterememişti.