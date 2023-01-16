Messi ve Ronaldo için 50 milyon liralık bilet!

Dünya futbolunda 19 Ocak Perşembe günü Lionel Messi'li PSG, Suudi Arabistan'da, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr ile Al Hilal takımlarının karmasıyla özel bir maç yapacak. Bu mücadele hem iki efsaneyi birbirlerine rakip yapacak hem de Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez sahaya çıkacak. Karşılaşmayı organize eden yetkililer, iki ismin belki de son kez aynı sahada yer alacakları maç için 'Hayallerin ötesinde' adıyla bir bileti açık artırmaya çıkardı. Teklif vermek için yarın son gün. Biletin sahibi; maçı kazanan takımın seremonisine katılacak, soyunma odalarına girecek ve iki süperstarla tanışacak. Şu ana kadar en yüksek teklifi, 10 milyon Riyal'le (Yaklaşık 50.5 milyon TL) Suudi bir iş insanının verdiği öğrenildi.