Messi ve Ronaldo... Hayali bile güzel!

Dünya futbolunun son 10 yılına damgasını vuran Messi için futbol dünyasının başını döndürecek bir iddia, İtalya’dan geldi... İspanya’da Barcelona’da forma giyen Lionel Messi’nin, bir süredir Sportif Direktör Eric Abidal’le yaşadığı gerilim, onun takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirmişti. Başkan Bartomeu ile de arasının iyi olmadığı konuşulan Messi’nin, 2021’de bitecek olan sözleşmesini uzatmayıp, serbest kalarak kariyerine başka bir dünya devinde devam edeceği bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Son olarak Juventus’a yakınlığı ile bilinen gazetelerden Tuttosport, Barça’nın eski direktörü Ariedo Braida ile konuştu. Braida, “Messi, 13 yaşından beri Barça’da oynuyor. Ayrılması kolay değil ama aynı zamanda imkansız da değil” diye konuştu.

Büyük merak konusu

Gazete, geçen sezon 100 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’den Ronaldo’yu (35) alan Juve’nin, bu kez de CR7’nin saha içindeki ezeli rakibi 32 yaşındaki Messi’yi de kadrosuna katmak için düğmeye bastığını öne sürdü. Transfer için ne zaman girişimde bulunulacağı merak konusu olurken, yapılan yorumlarda Messi ve Ronaldo’nun aynı takımda olmasının, inanılmaz bir şey olacağı düşünülüyor.