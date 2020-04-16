Messi ve Neymar yeniden buluşuyor

İspanya La Liga'nın son şampiyou Barcelona'nın iç ve dış transfer politikaları yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Katalan ekibinin eski başkan yardımcısı Emil Rousaud, bordo-mavili kulübün, Arjantinli kaptanı Lionel Messi ve an itibarıyla Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı eski yıldızı Neymar ile ilgili planları hakkında konuştu.

Rousaud yaptığı açıklamada, "Messi ve Barcelona'nın sözleşme yenileme konusunda mutabakata varacağını düşünüyorum. Eğer bu güzel hikaye sona erecek olursa çok şaşırırım. Bence Neymar'ın da bu yaz kulübe geri dönmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

beIN Sports



