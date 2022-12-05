2022 Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında Lionel Messi, Olivier Giroud, Kylian Mbappe ve Cristiano Ronaldo tarihe geçti. Fransa-Polonya maçında rakip ağları sarsan 23 yaşındaki Kylian Mbappe, kupa tarihindeki 9'uncu golüne imza attı. Fransız futbolcu, 24 yaşına gelmeden 9 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Dünya yıldızı, Brezilya'nın efsanesi Pele ve Arjantin'in efsanesi Maradona'yı gol sayısında geçmeyi başardı. Hırvat Ivan Perisic de son 3 Dünya Kupası'nda ağları sarsan 4 futbolcudan biri oldu.

GIROUD TARİHE GEÇTİ

Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fransa'da Olivier Giroud da tarihe geçmeyi başardı. Tecrübeli futbolcu, Polonya'ya attığı gol ile milli takımdaki gol sayısını 52'ye çıkardı. 52 gole ulaşan Giroud, 51 golü bulunan Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.









LIONEL MESSI, MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. Dünya Kupası'nda 9'uncu golünün atan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 golü bulunan Maradona'yı geçti ve 10 golü bulunan Batistuta'ya bir adım daha yaklaştı. Messi ayrıca Avustralya karşısında kariyerinin 1000'inci maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, 1000 maçta 789 gol ve 348 asistlik performans sergiledi.

5 DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN İLK FUTBOLCU: RONALDO

Dünya Kupası tarihine geçen bir başka isim de Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız futbolcu, grubun ilk maçında Gana'ya attığı gol ile 5 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

HIRVATİSTAN PENALTILARLA KAZANDI

2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Japonya ile Hırvatistan, Al Janoub Stadı'nda kozlarını paylaştı. Japonlar, 43. dakikada Daizen Maeda ile öne geçerken Hırvatlar, 55. dakikada sahneye çıkan Ivan Perisic ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca seri penaltı atışlarına gidildi. Japonya'da 3-1'lik üstünlük kuran Hırvatistan, adını çeyrek finale yazdırdı.









PERISIC, SUKER'İN REKORUNU KIRDI

Perisic, 55. dakikada attığı gol ile Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları'nda çıktığı karşılaşmalarda toplam 10 gol atarak Davor Suker’in bu iki organizasyonda elinde bulundurduğu 9 gollük rekorunu kırdı. Öte yandan Perisic, Japonya’ya attığı gol sonrası Davor Suker’in Dünya Kupaları’nda attığı 6 gole de ortak oldu. Ivan Perisic, bir üst turlarda bir gol daha atması durumunda Dünya Kupası’nda Hırvatistan formasıyla en çok gol atan oyuncu olacak.

4 OYUNCUDAN BİRİSİ DE O

Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olan Uzak Doğu ekibine çelme takarak bileti alan Hırvatistan'a beraberlik golünü getiren ve takımı ateşleyen isim olan Perisic, turnuvadaki çıkışını da sürdürdü. 33 yaşındaki yıldız, son 3 Dünya Kupası'nda Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Xherdan Shaqiri ile birlikten gol atan 4 oyuncudan biri olmayı başardı.

MESSI VE MBAPPE'NİN ENSESİNDE

Hırvatistan'ın değişilmez isimlerinden olan ve yıllardır istikrarlı bir şekilde milli formayı giyen Perisic, ayrıca 2014'ten beri Dünya Kupaları'nda takımının başarısı için ter döküyor. Kupada 6 gol, 4 asistle oynayan Hırvat kanat oyuncusundan bu süreçte daha fazla gole katkı sağlayan sadece iki oyuncu var: Lionel Messi (12) ve Kylian Mbappe (11).



